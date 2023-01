Aggressiver Autofahrer beschimpft 59-Jährigen

Ein Mann will die Autotür eines anderen Fahrers öffnen und beschimpft ihn. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 59-jähriger Mann befuhr die Dieselstraße mit seinem Pkw und musste verkehrsbedingt auf Höhe einer Tankstelle stehen bleiben. In diesem Moment kam laut Polizei ein bislang unbekannter Mann auf ihn zu und versuchte, die Türe des Fahrzeugs zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Der 59-Jährige ließ das Fenster herunter, woraufhin der Mann anfing, ihn zu beleidigen. Daraufhin stieg der unbekannte Mann wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 35 – 40 Jahre alt, circa 180 cm groß und Ziegenbart. Er trug eine Winterjacke mit Camouflage-Muster und eine hellgraue Wollmütze.

Die Polizei Augsburg 5 bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 0821/323-2510 zu melden. (ziss)