Autofahrer schlug auf einen Fahrradfahrer ein – und landet vor Gericht

Plus Ein Autofahrer fühlte sich auf einer Straße in Augsburg von einem Radler behindert - und schlägt mehrfach zu. Trotz Vorstrafen erhält er noch eine letzte Chance.

Der Vorfall spielt sich im Oktober 2021 weit nach Mitternacht im Augsburger Stadtteil Oberhausen ab. Ein junges Pärchen ist mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Als es in die Schönbachstraße kommt, fährt hinter dem 20-Jährigen, der anders als seine Freundin nicht auf dem Gehweg, sondern auf der Straße mit dem Rad unterwegs ist, ein BMW dicht auf. Der Autofahrer, der wegen parkender Autos nicht überholen kann, fühlt sich von dem Radler behindert, betätigt verärgert Hupe und Lichthupe. Als der Radfahrer wenig später deshalb in eine Nebenstraße abbiegt und anhält, eskaliert die Situation. Außer sich vor Wut geht der Autofahrer, der sein Fahrzeug verlassen hat, auf den Radfahrer zu - und schlägt sofort mit Fäusten auf ihn ein.