Aggressiver Gast einer Bar landet im Krankenhaus

Ein 17-jähriger Kontrahent verpasst ihm nach einem Lokalbesuch in Augsburg einen Schlag ins Gesicht. Zuvor macht der betrunkene 32-Jährige mächtig Ärger.

Nach einem Lokalbesuch in Augsburg landete ein betrunkener Mann im Krankenhaus. Er hatte eine Schlägerei angezettelt.

Wie die Polizei mitteilt, belästigte ein 32-Jähriger am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mehrere Gäste in einer Bar in der Pilgerhausstraße. Der Mann musste die Bar verlassen, ging jedoch nicht nach Hause. Er ging unvermittelt auf einen 17-Jährigen los. Der 32-Jährige versuchte, den Kontrahenten zu schlagen.

Die Schläge verfehlten laut Polizei jedoch ihr Ziel. Der 32-Jährige zerriss die Jacke des 17-Jährigen. Der Aggressor hörte nicht auf. Der Jugendliche wehrte sich. Er traf mit einem Schlag das Gesicht des Gegenübers. Der 32-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Er hatte einen Alkoholwert von über zwei Promille. Es wurden Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, gegen beide Männer eingeleitet. (möh)