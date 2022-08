Aggressiver Mann legt sich mit Klinikpersonal an

Der betrunkene E-Scooter-Fahrer wird von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Im Bobinger Krankenhaus wütet er wenig später.

Am Sonntag gegen 5.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bismarckstraße in Augsburg. Der 20-Jährige roch stark nach Alkohol, weswegen die Beamten einen Atemalkoholtest mit ihm durchführten. Dieser erbrachte einen Alkoholwert von rund 1,8 Promille.

Der betrunkene Mann lässt die Polizei ein zweites Mal anrücken

Bei der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus Bobingen wurde der Mann laut, schrie herum und beleidigte das Fachpersonal des Krankenhauses. Als die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen waren, ging es weiter. Der Mann lief gegen 6.45 Uhr in der Absicht, auf sich aufmerksam machen zu wollen, immer wieder auf die Fahrbahn der Inninger Straße. Die angerückten Polizeibeamten mussten den Mann vorübergehend in Gewahrsam nehmen.

Jetzt muss er sich strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung verantworten. (möh)