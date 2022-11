Augsburg

10:13 Uhr

Aggressiver Partygast wird in Handschellen aus einem Augsburger Club getragen

Ein 36-Jähriger schläft in einer Diskothek in der Riedinger Straße in Augsburg ein. Als man ihn weckt, wird es turbulent.

Schlafende Hunde soll man nicht wecken, heißt ein Sprichwort. Sonst könnte es gefährlich werden. Ähnlich war es am Samstag bei einem Vorfall in einem Club in der Innenstadt. Die Polizei wurde gegen 3.30 Uhr zu einer Diskothek in der Riedinger Straße gerufen. Dort war zuvor ein 36-jähriger Mann eingeschlafen. Als ein Türsteher versuchte, den Gast zu wecken, wurde dieser sofort aggressiv und schlug zu, so die Polizei. Einem zweiten Türsteher schüttete der 36-Jährige Wasser ins Gesicht. Weil sich der Mann weigerte, die Diskothek zu verlassen, holte man die Polizei. Aber auch die Beamten konnten ihn nicht beruhigen. Schließlich wurde er in Handschellen hinausgetragen. Er musste die Nacht im Arrest verbringen. Einer der Türsteher erlitt durch die Schläge des 36-Jährigen leichte Verletzungen. Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand verantworten. (eva)

