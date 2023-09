Ahorn erschlug Mädchen: Das wird dem Baumkontrolleur vor Gericht vorgeworfen

Ein Baumkontrolleur steht am Montag in Augsburg vor Gericht. Ein Kleinkind war auf einem Spielplatz von einem umstürzenden Ahorn erschlagen worden.

Rund 15 Jahre war er bereits als Baumkontrolleur für die Stadt Augsburg tätig. Zuletzt war der städtische Angestellte für den Spielplatz an der Dieselstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen verantwortlich. Ein Spielplatz, der wegen seiner Größe und des alten Baumbestandes zugleich ein Park ist. Dort passierte an einem sonnigen Juli-Vormittag 2021 ein schreckliches Unglück. Ein mächtiger Ahorn stürzte plötzlich um und begrub eine Mutter und ihre 20 Monate alte Tochter, die auf einer Wippe saßen, unter sich. Das Kleinkind starb wenig später im Krankenhaus, die Mutter erlitt schwere Verletzungen. Jetzt, über zwei Jahre später, muss sich der inzwischen 58 Jahre alte städtische Angestellte vor Gericht verantworten.

Der Baum war innen morsch. Er war offenbar von einem Pilz befallen. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann fahrlässige Tötung und Körperverletzung vor. Allerdings sieht die Anklagebehörde offensichtlich nur eine relativ geringe Schuld. Der Strafbefehl, der bereits vergangenes Jahr vom Amtsgericht erlassen wurde, sah nämlich eine Geldstrafe in Höhe von 9600 Euro (120 Tagessätze zu je 80 Euro) vor – aber nur auf Bewährung. Der Beschuldigte legte über seinen Verteidiger Hansjörg Schmid dennoch Einspruch ein, weswegen es nun zu dem Verfahren vor dem Augsburger Amtsgericht kommt. Der Medienandrang ist groß im Gerichtssaal. Im Zuschauerraum sitzen zudem einige Baumsachverständige, die privat am Prozess interessiert sind.

Drei Gutachter, die offenbar zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, sollen in dem Prozess am Montag gehört werden. Ihre Expertisen werden wohl die wichtigste Rolle bei der Urteilsfindung spielen. Die Staatsanwaltschaft allerdings geht davon aus, dass der Kontrolleur die Instabilität des 23 Meter hohen Baumes hätte erkennen müssen, als er den Baumbestand auf dem Areal zuletzt im Mai 2020 überprüft hatte. Die Ermittlungsbehörde führt mehrere Gründe dafür an.

Tödlicher Baumsturz auf Augsburger Spielplatz: Versäumnis des Kontrolleurs?

Demnach habe der Baum, der etwa 13 Meter von der Spielwippe entfernt stand, einen auffälligen Schrägwuchs von etwa 45 Grad aufgezeigt. Zudem hätten weitere verdächtige Umstände, gerade im Stamm- und Wurzelbereich, auf einen Pilzbefall hingewiesen. Der Beschuldigte hätte bei der Sachlage und mit der erforderlichen Sorgfalt weitere technische Verfahren anwenden müssen, um der Ursache der Veränderungen an dem Baum auf den Grund zu gehen. Insbesondere mit einer Bohrwiderstandsmessung hätte der Angeklagte erkennen können, so die Staatsanwaltschaft, dass der Baum keinen sicheren Stand mehr hatte.

Der Angeklagte selbst sieht sich im Prozess nicht in der Lage, auf Rückfragen zu antworten, wie sein Verteidiger Hansjörg Schmid erklärt. Er sei sehr mitgenommen, seit dem Unglück dienstunfähig und in psychotherapeutischer Behandlung. Der Kontrolleur ließ über seinen Anwalt der Familie des getöteten Mädchens sein Beileid und seine aufrichtige Anteilnahme aussprechen. "Wäre er in der Lage gewesen, das Unglück zu verhindern, er hätte das getan."

Der Ahorn hatte auf einem Spielplatz an der Dieselstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen im Juli 2021 ein 20 Monate altes Mädchen erschlagen. Foto: Annette Zoepf

Nicht nur bei der Stadt Augsburg hat man den Prozess genau im Blick. Der Fall war auch bundesweit unter Fachleuten diskutiert worden. Baumexperten haben bereits im Vorfeld angekündigt, das Verfahren aus dem Zuschauerraum zu beobachten. Die Mutter des verstorbenen Kindes wird hingegen nicht erscheinen.

Laut ihrer Anwältin Daniela Rose habe sie sich dafür eingesetzt, dass ihre Mandantin nicht als Zeugin vor Gericht aussagen muss. Schließlich sei relativ klar, was an jenem Julitag passiert ist. Vielmehr gehe es um die Frage, ob es bei der Baumkontrolle zuvor Versäumnisse gab oder nicht. Die Familie sei nach wie vor psychisch sehr belastet. "Gleichzeitig müssen die Eltern stark sein für die andere Tochter." Die Mutter leide zudem weiterhin körperlich unter den Folgen der Verletzungen. Die damals 28-Jährige hatte Quetschungen am Bein sowie Brüche am Oberkörper erlitten.