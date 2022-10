Augsburg

vor 1 Min.

Aiwanger kritisiert Augsburger Regierungsbündnis

Plus Freie-Wähler-Chef Aiwanger holzt beim Besuch gegen die Grünen und blickt auf 25 Jahre FW in Augsburg. Mal waren sie Teil der Regierung, mal Opposition, mal beides.

Von Stefan Krog

Die Freien Wähler in Augsburg haben ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Wirtschaftsminister und FW-Vorsitzender Hubert Aiwanger rief bei dem Festakt dazu auf, bürgerlich-konservative Parteien zu stärken. "Überall dort, wo die Grünen mitregieren, wird eine Politik gemacht, in der die Ideologie wichtiger ist als das Wohl der Menschen", so Aiwanger. "Leider sehe ich diese Entwicklung insbesondere auch hier in Augsburg." Auf Landesebene sei eine Fortsetzung der Koalition mit der CSU das Wunschszenario, sagte Aiwanger bei seinem Besuch.

