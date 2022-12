Augsburg

06:45 Uhr

AKS-"Kloake": Planer fordert Probesommer für die umstrittene Wasserrinne

Die künstliche Rinne im AKS-Areal war noch nie richtig in Betrieb und soll jetzt womöglich wieder weg.

Plus Erst lobte die Bauverwaltung die künstliche Wasserrinne an der Kammgarnspinnerei, jetzt soll sie auf den Prüfstand. Landschaftsarchitekt Ulrich Möhrle kritisiert das.

Von Eva Maria Knab

Schandfleck oder nicht? An der künstlichen Wasserrinne im neuen Wohnquartier der alten Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS) scheiden sich die Geister. Anwohner sprechen in ihrem aktuellen Zustand von einer "Kloake". Baureferent Gerd Merkle kündigte kürzlich an, das Gerinne solle womöglich anderen Lösungen weichen. Nun meldet sich Planer Ulrich Möhrle zu Wort. Er fordert einen "Probesommer". Dem künstlichen Wasserlauf müsse endlich die Chance gegeben werden, die er nie erhalten habe.

