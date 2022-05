Aktien sind gefragt: Die Inflation treibt Anleger in Augsburg um

Wegen der stark steigenden Inflation sind Aktien und Aktienfonds immer mehr gefragt. Die Deutsche Bank legt ihre Bilanz vor.

Die Folgen der Corona-Pandemie und die rasant steigende Inflation in Zeiten des Ukraine-Kriegs erhöhen den Beratungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger nach der geeigneten Vermögensstrategie. Das teilt die Deutsche Bank mit. Auch in Augsburg mehrten sich entsprechende Anfragen. Neben Aktien, die ein Stück weit Schutz gegen die Inflation bieten, würden grüne Geldanlagen und Investitionen beliebter.

„Aktien können bei steigender Inflation einen gewissen Schutz bieten", sagt Stefan Schröer, Sprecher der Lokalen Geschäftsleitung in Augsburg. Insgesamt setze sich daher der Trend zu Aktien und Aktienfonds weiter fort. Bei der Deutschen Bank in Augsburg lag das Depotvolumen 2021 bei mehr als 893 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 25,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kunden und die Deutsche Bank setzen auf Umweltschutz

Immer häufiger beschäftigen sich Kunden mit nachhaltigen Geldanlagen, bei denen die Kriterien Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung im Mittelpunkt stehen. Das berichteten zuletzt auch andere Bankhäuser wie die Commerzbank oder die Stadtsparkasse Augsburg. Das Thema Nachhaltigkeit macht sich an anderen Stellen bemerkbar. Die Deutsche-Bank-Filiale an der Fuggerstraße wurde im vergangenen Jahr in eine „grüne“ Filiale umgewandelt. Im Foyer gibt es eine große Echt-Moos-Wand, dazu werde das digitale Postfach immer beliebter. „Auf diese Weise sparen wir enorme Mengen an Papier ein“, so Schröer.

Deutsche Bank bietet Klimadarlehen an

Auch bei der Baufinanzierung gewinne das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung. „Derzeit erweitern wir unser Produktportfolio und bieten bald ein Klimadarlehen an. Es hilft Kunden bei der Energieeinsparung und Minderung des CO2 Ausstoß bei Wohngebäuden", so der Bankensprecher. Für ihre Niederlassung in Augsburg zieht die Deutsche Bank eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2021. So ist das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, um 10,4 Prozent auf rund 2,3 Millionen Euro gewachsen. Betreut werden von der Bank rund 42.000 Kunden.