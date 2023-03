30 Paare heiraten ohne großen Vorlauf in der Augsburger Anna-Kirche

Ohne Termin und ganz spontan ließen sich Menschen in St. Anna trauen oder segnen. Für einen Mann kam die Aktion der evangelischen Kirche besonders überraschend.

„Ich habe am Donnerstag etwas Unglaubliches erlebt“, sagt Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey. Sie meint damit die Aktion „Einfach heiraten“ der evangelischen Kirche. Bundesweit konnten sich Paare ganz spontan, ohne Termin und viel Planung, trauen lassen. In Augsburg nahm die Kirche St. Anna an der Aktion teil. 30-mal wurde dort „Ja“ gesagt - wegen der hohen Nachfrage gab es sogar noch um 22 Uhr eine Segnung bei Kerzenschein.

Trotz aller Spontaneität war den Organisatoren wichtig, die Paare nicht im "Las Vegas-Style" durch die Kirche zu schieben, sondern für jeden eine individuelle Feier zu organisieren. Bei jeder Trauung konnte sich das Paar drei Musikstücke aussuchen, die dann von einer Liveband am Ende der Feier gespielt wurden. Die Wünsche reichten dabei von klassischer Hochzeitsmusik wie dem Hochzeitsmarsch bis hin zu Songs wie „When I´m 64“ von den Beatles, so die Organisatoren. Zudem standen in Augsburg insgesamt elf Geistliche für die individuelle Feier der Paare bereit. „Die Ansprachen haben sich auf die Lebens- und Liebesgeschichten der Paare bezogen. Das hat bei den Leuten für Gänsehaut gesorgt und uns selbst auch sehr erfüllt“, sagt Pfarrerin Böhmer-Lamey selbst spürbar berührt.

Aktion "Einfach Heiraten" in Augsburg: Geburtstagsgeschenk Hochzeit

Viele der Paare, die sich spontan zu „Einfach heiraten“ entschlossen haben, hätten sich schon oft überlegt, den Schritt zu wagen. Der letzte Entschluss habe aber gefehlt oder es sei immer wieder etwas dazwischengekommen, weiß Böhmer-Lamey. So kamen Paare, die bereits 35 Jahre standesamtlich verheiratet sind und ihre Kinder und Enkelkinder mitgebracht haben, um sich nun auch den kirchlichen Segen geben zu lassen. Es sei aber auch ein Paar dabei gewesen, bei dem die Frau ihrem Mann die Trauung am Morgen zu seinem Geburtstag geschenkt hatte.

Ursprünglich waren 21 Termine zwischen 12 bis 20 Uhr für die Aktion in Augsburg geplant. Wegen des großen Andrangs wurde dann aber sogar eine Nachtschicht eingelegt. Um allen Wünschen entgegenzukommen, haben die Geistlichen um 22 Uhr spontan eine gemeinsame Feier für weitere vier Paare angeboten. Bei Kerzenschein wurden sie gesegnet und getraut. „Ich muss sagen, am Schluss haben wir alle auch ein bisschen geweint, so emotional und schön war das“, sagt Pfarrerin Böhmer-Lamey.

Wer jetzt Lust bekommen hat, sich spontan trauen zu lassen, muss sich noch bis zum 24. April 2024 gedulden. Denn dann geht „Einfach heiraten“ in die nächste Runde.

