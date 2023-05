Aktion: Am Moritzplatz steht eine "Urwaldkuppel"

An dem ungewöhnlichen Bauwerk aus Holz wachsen rund 300 Pflanzen. Die Stadtsparkasse hat es für einen besonderen Zweck installieren lassen und damit noch etwas vor.

Auf dem Moritzplatz gibt es einen neuen Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher. Die Stadtsparkasse Augsburg hat dort zusammen mit Partnern eine "Urwaldkuppel" errichtet. Das temporäre begrünte Bauwerk steht bis 23. Juni und ist Teil einer Kampagne.

Wie mit dem "Stadtdschungel" im Mettlochgässchen oder dem "Stadtgarten" am Kö in den vergangenen Jahren, soll Augsburg auch heuer im Rahmen der Nachhaltigkeitskampagne #stadtgewaechs mit einer grünen Installation bereichert werden. Die Urwaldkuppel ist eine Holzkonstruktion, die mit mehr als 300 Grünpflanzen dekoriert wird. Diese stammen zum Teil aus dem Botanischen Garten und werden im Anschluss an die Aktion dort wieder genutzt. Andere Pflanzen sollen am Ende der Standzeit an die Bevölkerung verschenkt werden.

Die Urwaldkuppel ist nachts beleuchtet

Das Projekt Urwaldkuppel ist nach Angaben der Stadtsparkasse "zu hundert Prozent umweltfreundlich". Das verwendete Fichtenholz stammt aus einem FSC-zertifizierten Abbaugebiet in Polen. Die Sitzmöglichkeiten bestehen aus Bäumen, die kürzlich im Augsburger Stadtwald gefällt wurden. Durch das Projekt bekommen sie eine Zwischennutzung, bevor sie weiterverarbeitet werden.

Um das grüne Projekt zu verwirklichen, arbeiteten mehrere regionale Kooperationspartner zusammen. Für Planung und Bau der Holzkuppel war die Technische Hochschule Augsburg zuständig. Der Aufbau des Bogens wurde vom Technischen Hilfswerk unterstützt. Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt übernehmen das Gießen der Pflanzen. Die Kuppel soll auch bei Nacht ein Hingucker sein: Sie wird im Dunkeln mit energiesparender LED-Technik und mittels Ökostrom beleuchtet.

Viele helfen bei der Urwaldkuppel mit

Neben den ehrenamtlichen Helfern und einer Werbeagentur unterstützen auch örtliche Betriebe das Projekt. Alle Firmen arbeiten nach Angaben der Stadtsparkasse kostenlos oder mit großen Rabatten, um die Aktion zum Thema Nachhaltigkeit zu fördern. Nach ihrer Nutzung wird die Urwaldkuppel an die Stadt übergeben. Geplant ist, dass die Holzkonstruktion künftig in einer Grünanlage Platz zum Verweilen bieten soll.

Die zweimonatige Nachhaltigkeitskampagne soll das Bewusstsein für Klima und Umwelt stärken. Dazu werden etwa in den Medien regelmäßig Tipps für den nachhaltigen Alltag veröffentlicht, es findet eine Müllsammelaktion statt, auch nachhaltige Geldanlagen sind ein Thema. (eva)