Aktion an Kapellenschule: Wie Lehren und Lernen wieder besser funktioniert

In einem besonderen Training lernen Oberhauser Mittelschüler, wie sie ihre Persönlichkeit entwickeln und wie sie ihre Potenziale besser abrufen können.

Das Selbstbewusstsein stärken, sich für Neues öffnen und Blockaden lösen - diese Schwerpunkte waren an zwei Tagen bei Siebtklässlern der Kapellenschule und Löweneckschule vor den Sommerferien angesagt. Mit dem Trainingsprogramm "Bunte Intelligenz in Schule" arbeiteten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und das Team um Olivia Maciejowski daran, wie die Potenziale der Jugendlichen besser entfaltet werden können. Schulleiterin Angelika Bayer war begeistert von dem Kunstprojekt: "Das bräuchten wir zweimal im Jahr in jeder Klasse."

Ins Rollen brachte die Aktion Kunstlehrerin Marion Peters. Sie hatte den Ansatz der Seminare von "Bunte Intelligenz" und Geschäftsführerin Maciejowski bei einem Workshop kennengelernt und dachte, dass das auch etwas für ihre Schülerinnen und Schüler in den beiden Oberhauser Mittelschulen sei. Denn oft höre sie als Lehrerin von ihren Schülern den Satz "Ich kann das nicht", ohne das die Motivation aufgebracht werde, etwas daran zu ändern. Lehrer würden dann schnell an ihre Grenzen kommen, wenn die jungen Menschen abblockten, statt sich der Aufgabe öffnen zu können. "Dann ist kein vernünftiger Unterricht mehr möglich, weil die Schüler nicht bei der Sache bleiben können", sagt sie.

"Die Klasse hat einen anderen Umgang mit sich selbst gelernt"

Olivia Maciejowski sind solche Situationen im Schulalltag bekannt, mit ihren Trainings möchte sie zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Bei ihrem Seminar ging es darum, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, was sie gut können, was sie stresst und was sie dagegen unternehmen können. Es wurden Atemübungen gemacht, es gab eine Runde in der Komplimente ausgetauscht wurden, aber auch eine Runde, in der jeder reflektieren sollte, was er selber bei sich ändern müsste und was bei anderen "blöd" sei. "Mit dieser Teambuilding-Maßnahme hat die Klasse einen anderen Umgang mit sich selbst gelernt", sagt Olivia Maciejowski. Jegliches Tun habe seine Konsequenz, sei eine der Erkenntnis der Schüler.

Schulleiterin Angelika Bayer stellte sich von Anfang an hinter die Idee von Kunstlehrerin Marion Peters, das Seminar an die Schule zu holen. Die Finanzierung, pro Schule kostete die Maßnahme 2500 Euro, übernahm die Eva-König-Köberle-Stiftung. Bayer: "Ich finde es gut, dass der Fokus nicht auf den Defiziten der Schüler liegt." Klassenleiter Andreas Harisch, der das Seminar seiner siebten Klasse in der Kapellenschule begleitete, konnte selber noch viel für seinen Schulalltag mitnehmen. "So etwas fehlt in unserer Lehrerausbildung, die sich sehr auf das fachliche Wissen konzentriert." Kunstlehrerin Marion Peters hat auch schon Unterschiede bei den Schülern festgestellt. Sie sagten nun bei einer neuen Aufgabe nicht mehr, dass sie das nicht können. "Sie sagen, dass sie es noch nicht können", so Peters.

Lesen Sie dazu auch