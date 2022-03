Aktion auf dem Rathausplatz: Eine Kette für den Frieden

Eine Menschenkette um Rathausplatz, Moritzplatz und Annastraße soll am Dienstag ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine setzen. Bürgermeisterin Eva Weber und Bischof Bertram Meier sind dabei.

Die Organisatorinnen und Organisatoren hoffen auf viele Teilnehmende. 1000 Menschen erwarten sie am Dienstag um 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Augsburg. Sie sollen eine Kette bilden: zum Moritzplatz, weiter zum Königsplatz und über die Annastraße zurück in Richtung Rathaus. Das Bündnis für Menschenwürde, der Integrationsbeirat der Stadt Augsburg und der Ukrainische Verein wollen damit für den Frieden demonstrieren.

Menschenkette am Rathausplatz: Bürgermeisterin Eva Weber ist dabei

An den Händen muss sich in Zeiten von Corona niemand halten, als Bindeglieder stehen Schilder bereit mit Aufschriften wie "Stop the War". Bevor die Teilnehmenden beginnen, eine Kette zu bilden, sprechen unter anderem Bürgermeisterin Eva Weber und Bischof Bertram Meier. (mjk)

