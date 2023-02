Aktion eines Radiosenders an Tankstelle löst Staus aus

Der Sender "Radio Fantasy" aus Augsburg wirbt am Valentinstag damit, man könne an einer Tankstelle "tanken for free". Das Interesse ist groß, es kommt zu Staus.

Eine Aktion des Augsburger Radiosenders "Radio Fantasy" hat am Dienstagnachmittag zu größeren Verkehrsbehinderungen im Bereich des Kobelwegs in Kriegshaber und der B17 geführt. Der Sender hatte im Internet damit geworben, dass an der Aral-Tankstelle in der Straße am Valentinstag "für 93,4 Minuten" umsonst getankt werden könne. "Resi und Nick aus der Radio Fantasy Morgenshow haben ein ganz besonderes Valentinstagsgeschenk für Euch", hieß es auf der Seite des Senders. Ein Aufruf, der sich am Dienstag schnell über soziale Medien wie Whatsapp-Gruppen in der Stadt verteilte.

Die Folge war schließlich großer Ansturm auf die Tankstelle, der zu Verkehrsbehinderungen und Staus führte und einige Interessenten, die aufgrund der langen Wartezeiten leer ausgingen, wütend werden ließ. "Ich stand leider zwei Stunden umsonst im Stau mit meinem Baby", schreibt etwa eine Mutter auf Facebook. Ein anderer Nutzer schreibt, auf dem Kobelweg seien die Leute "mitten im größten Chaos" umgedreht und hätten teilweise alle Fahrtrichtungen blockiert. Nach Angaben der Polizei kam es in dem Bereich etwa zwischen 13.30 und 15.30 Uhr zu Staus.

Kostenlos Tanken: Augsburger Radiosender bittet nach Aktion um Entschuldigung

Ebenfalls im sozialen Netzwerk bittet der Programmchef Alex Woldrich des Senders nun um Entschuldigung "bei allen, die Unannehmlichkeiten hatten.". Man habe zwar mit einem Ansturm gerechnet, aber nicht, dass er derart groß werde. Man habe aber Lehren aus der Aktion gezogen und werde beim nächsten Mal etwa mehr als eine Tankstelle einbinden.

In einer Mitteilung von Radio Fantasy heißt es, man habe die Durchführung dieser besonderen Aktion sorgfältig vorbereitet, "auch in konstruktiver Abstimmung mit der Polizei". Das Ziel sei es gewesen, möglichst viele Hörerinnen und Hörer an der Aral-Tankstelle zu entlasten. Erste Hörer seien bereits Stunden vor Aktionsstart an der Tankstelle gewesen. "Trotz Verkehrsführung über das große Tankstellengelände ließ sich ein Rückstau auf dem Kobelweg nicht vermeiden", so der Sender, viele Autofahrer hätten sich aber über eine kostenlose Tankfüllung freuen dürfen. (jaka)

