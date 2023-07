Aktion gegen Müll: Ordnungsdienst verteilt Handaschenbecher an Raucher

Wer seine Zigarettenkippe auf den Boden wirft, riskiert in Augsburg 40 Euro Bußgeld. Das Ordnungsamt will nun mit einer Aktion Raucher sensibilisieren - und verteilt Geschenke.

Viele Raucherinnen und Raucher wissen es vielleicht gar nicht: Beim Entsorgen von Kippen im öffentlichen Raum droht in Augsburg ein Bußgeld von 40 Euro. Um Müll auf Straßen, Plätzen und in Grünanlagen zu vermeiden, startet das Ordnungsamt der Stadt Augsburg ab kommenden Montag, 10. Juli, eine Sonderaktion. Dabei geht es auch um die Zigarettenstummel.

Eine Woche lang sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in der Augsburger Innenstadt auf Straßen, Plätzen und in Grünanlagen unterwegs, um auf das Thema "Vermüllung" aufmerksam zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dies solle jedoch nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einem Lächeln erfolgen - und mit Handaschenbechern. Der Ordnungsdienst will die kleinen Aschenbecher an Raucherinnen und Raucher verteilen. Denn nach wie vor würden viele Zigarettenkippen achtlos auf öffentlichem Grund und Boden entsorgt, so die Begründung.

Der kommunale Ordnungsdienst ist seit 2005 in der Stadt Augsburg unterwegs. Die inzwischen 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten laut Stadt eng mit der Polizei und anderen Behörden zusammen. (ina)

