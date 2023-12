Aktion in Oberhausen: Kinder der Martinschule verzieren Lebkuchen

Die Aktion sollte ursprünglich beim Oberhauser Advent stattfinden. Das Wetter verhinderte die Austragung.

Leuchtende Kinderaugen gab es in der Martinschule in Oberhausen. Wer Lust und Freude hatte, durfte unterschiedliche Lebkuchen mit Zuckerguss, bunten Kügelchen und dergleichen verzieren. Ermöglicht hat die Aktion die Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) in Oberhausen. Das Material wurde von der Bäckerei Balletshofer gespendet. Die Aktion sollte beim Oberhauser Advent stattfinden. Sie musste aber wegen schlechter Witterung verschoben werden. (möh)