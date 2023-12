Aktionen geplant: So sollen Augsburgs Städtepartnerschaften wieder aufleben

Die Corona-Pandemie bremste Begegnungen aus, mit Japan gilt dies bis heute. Nun aber werden Gäste aus Amerika und China zu Jubiläen in Augsburg erwartet.

Die Welt kommuniziert immer mehr online. Der Mensch fliegt im Urlaub in aller Herren Länder. Städtepartnerschaften dagegen spielen im internationalen Austausch kaum mehr eine Rolle, nicht zuletzt litten die persönlichen Begegnungen unter den Folgen der Corona-Pandemie. Doch laut Pia Schaller, zuständig bei der Stadt Augsburg für Städtepartnerschaften, sind sie weiterhin zeitgemäß: "Städtepartnerschaften sind gelebte und erlebte Völkerverständigung. Über Sprach- und Ländergrenzen hinweg ermöglichen persönliche Begegnungen einen Einblick in unbekannte Lebenswelten." Für Augsburg gibt es im nächsten Jahr außerdem besondere Anlässe, die internationalen Verbindungen zu pflegen: Es gibt zwei Jubiläen.

Sieben Städte sind es, mit denen Augsburg teils seit Jahrzehnten partnerschaftlich verbunden ist. Die jüngste Beziehung besteht mit der chinesischen Stadt Jinan. Im Jahr 2004 wurden die Verträge besiegelt. Dreimal so lange währt die Verbindung mit Dayton in den USA. 1964 ging es los. Die Begegnungen werden jetzt wieder intensiviert, sagt Pia Schaller: "Das Jakob-Fugger-Gymnasium hat nach dreijähriger Pandemie-Pause den Austausch mit seiner Partnerschule in Dayton wiederaufgenommen." Eine Delegation aus Dayton werde im August zum Zeitpunkt des Friedensfestes in Augsburg erwartet.

Mit China hingegen ist noch nichts fix. Ein Termin für den Besuch einer Delegation aus Jinan ist in der Abstimmungsphase. Auch mit Jinan gibt es laut Pia Schaller Verknüpfungen auf Schulebene: "Der Schulaustausch des Holbein-Gymnasiums mit der Partnerschule in Jinan ruht allerdings seit der Pandemie – Interesse an einer Wiederaufnahme wurde bereits signalisiert."

Mit der Partnerstadt Liberec pflegt Augsburg enge Kontakte

Seit Corona ist der Austausch mit japanischen Partnerstädten Amagasaki und Nagahama weitgehend zurückgefahren worden. Zumindest gab es keine persönlichen Treffen. Der seit Jahrzehnten bestehende Jugendaustausch musste bereits mehrmals verschoben werden. Anders sieht es bei europäischen Städten aus.

Die deutsch-tschechischen Kulturtage „Dialog“ mit der Partnerstadt Liberec/Reichenberg in Augsburg waren im Mai 2023. Der langjährige Schulaustausch zwischen den Bigbands des Gymnasiums bei St. Stephan und der Big Band der Kunstschule Žus in Liberec sowie der langjährige Austausch der Kapellen-Mittelschule Augsburg/Oberhausen mit der Barvirska Partnerschule in Liberec wurden wiederbelebt. Auch langjährig bestehende Besuche zwischen Augsburger Vereinen und Institutionen mit Partnern in der französischen Partnerstadt Bourges fanden statt.

Die Verbindung zu Bourges erlebte vor wenigen Tagen einen Schub. Die französische Partnerstadt wird 2028 europäische Kulturhauptstadt. Augsburg könnte sich vorstellen, die Franzosen zu unterstützen. Im Februar wird Bürgermeister Yann Galut zum zweiten Mal zu Austauschgesprächen in Augsburg erwartet. Deutlich weniger Aktivitäten gibt es in der Verbindung mit der Partnerstadt Inverness in Schottland. Hier sollen allerdings mögliche Treffen von Jugendfußballern vom FCA und aus Inverness auf den Weg gebracht werden. Diese gab es früher bereits einmal.