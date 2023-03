Aktionstag und Demo: Feministische Gruppen erheben ihre Stimme

Ein feministischer Aktionstag auf dem Augsburger Rathausplatz soll nur Vorgeschmack sein. Bald ist ein Demozug geplant. Forderungen richten sich auch an die Stadt.

Ein Hauch Frühling weht durch die Augsburger Innenstadt, strahlend-warmer Sonnenschein legt sich über eine frische Brise. Hunderte Menschen sind an diesem frühen Samstagnachmittag auf dem Rathausplatz zusammengekommen: Die einen sitzen draußen in den Cafés, die anderen bummeln – nur zum Rathaus hin, da stehen die meisten. Sie hören Vorträgen zu, singen, basteln, plaudern. Auf die eine oder andere Weise geht es dabei immer um dasselbe: die Situation von Frauen in Augsburg und der Welt.

Ein Zusammenschluss von mehr als zehn feministischen Organisationen aus Augsburg hat am Samstag den Rathausplatz für einen Aktionstag genutzt. Ab 14 Uhr war er Schauplatz verschiedener Workshops: zu allgemeinen Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Antirassismus, Queerfeminismus oder Antikapitalismus, zur Lage der Frauen im Iran oder in der Ukraine – aber auch mit ganz konkreten lokalen Anliegen in Augsburg.

Feministische Gruppen machen Augsburgs Rathausplatz zu "Aktionsplatz"

"All diese Gruppierungen hier gibt es, weil wir in Augsburg viel Bedarf sehen", sagt Samira Adamek vom Feministischen Streikkommitee Augsburg, das den Aktionstag federführend organisiert hat. Beispiel eins: "In Augsburg gibt es keine Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, die Frauen müssen dafür weit fahren", sagt die 28-Jährige. Dies sei eine "große Belastung" und ein "bayerisches Problem". Beispiel zwei: Es brauche mehr Räume, in denen sich Flinta-Personen sicher fühlen und ausleben könnten – also Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen. Im Nachtleben etwa fehle diese Möglichkeit oft. "Wir wünschen uns mehr Orte, an denen man sicher feiern kann, keine Angst vor K.o.-Tropfen oder Übergriffigkeiten haben muss." Man stehe dazu auch im Austausch mit der Club & Kulturkommission Augsburg.

Auch die Stadt Augsburg sieht die Aktivistin in der Verantwortung. "Wir haben überhaupt nicht das Gefühl, dass von politischer Seite gewollt ist, sich feministisch zu engagieren." Man stehe zwar in Kontakt, wünsche sich aber mehr Unterstützung - etwa zum internationalen Frauentag am kommenden Mittwoch. Für Augsburg ruft das Feministische Streikkomitee zu einem Protestzug gegen Rassismus, Sexismus und Kapitalismus auf. Auftakt ist um 17 Uhr am Rathausplatz. "Wir würden uns wünschen, dass die Stadt dann auch mal Fahnen in Lila oder Regenbogenfarben hisst", betont Adamek. "Oder dass Eva Weber mal Bock hat, bei uns eine Rede zu halten." Anders als in vielen anderen Städten haben größere Protestzüge zum Weltfrauentag in Augsburg keine lange Tradition.

Streikkomitee plant Demozug zum internationalen Frauentag am Mittwoch

Zuletzt hatte in Augsburg ein Verfahren gegen eine Aktivistin des Feministischen Streikkomitees für Aufsehen gesorgt. Sie musste sich Ende November vor dem Amtsgericht verantworten, weil sie bei einer Protestaktion im Frühjahr 2022 zwei umstrittene Lieder abgespielt und damit nach Einschätzung der Polizei gegen Auflagen der Stadt verstoßen hatte. Das Verfahren endete aber ohne Urteil.