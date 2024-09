Aldi hält die Stellung im leeren Karstadt-Gebäude in Augsburg

Augsburg, Samstag, kurz nach 10 Uhr: Im früheren Karstadt-Gebäude in der Bürgermeister-Fischer-Straße herrscht nahezu gespenstische Ruhe. Lediglich wenige Kunden sind im Erdgeschoss zu sehen. Ihr Weg führt sie in den Keller. Der Discounter Aldi hat auch nach dem Aus von Karstadt weiterhin geöffnet. Aldi sitzt im Untergeschoss. Da die Rolltreppen defekt sind, müssen Kunden auf den Rolltreppen laufen. „Es ist ein Trauerspiel, wenn ich mich im Haus so umschaue“, sagt eine Kundin.

Ende August hatte Karstadt für immer in Augsburg geschlossen. In den Monaten zuvor gab es einen Räumungsverkauf. Die einzelnen Stockwerke wurden geräumt. Nun stehen im Erdgeschoss Trennwände. Man sieht, dass allerdings noch einige leergeräumte Regale stehen.

Karstadt-Haus in Augsburg: Aldi verlängert Öffnungszeiten

Aldi hat seine Öffnungszeiten ausgedehnt. Geöffnet ist bereits ab 8 Uhr. Mittlerweile sind wieder beide Eingänge zu nutzen. Der Zugang in der Bürgermeister-Fischer-Straße war stets geöffnet. In den letzten Wochen von Karstadt war der Zugang Martin-Luther-Platz hingegen gesperrt.

Auf einer Trennwand ist der Name des Hauseigentümers zu lesen. Der Projektentwickler Solidas aus Augsburg ist bestrebt, das große Haus wieder mit Leben zu versehen. Zuletzt wurde betont, dass größere Umbauarbeiten anstehen. Man möchte sich mit Zwischenlösungen behelfen, hieß es.