Alkohol führt zu zwei Unfällen - Joggerin betroffen

Auf der Friedberger Straße verletzt ein Radfahrer eine Joggerin, in der Firnhaberau verursacht ein betrunkener Autofahrer einen hohen Sachschaden.

Alkohol war im Spiel bei zwei gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Dienstag gegen 22 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Friedberger Straße auf Höhe der Hausnummer 3 einer Joggerin in den Rücken. Die Frau wurde von einer zufällig vorbeikommenden Ärztin erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Friedberg gebracht. Dort konnte sie noch am selben Tag entlassen werden. Bei dem Radler war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Da er einen Alkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Ebenfalls am Dienstag, aber bereits gegen 6.30 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger in der Firnhaberau die Gersthofer Straße mit seinem Audi in östlicher Richtung, als er zu weit nach links kam und auf einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen stieß. Nachdem die Airbags ausgelöst wurden, fuhr er noch etwa 100 Meter weiter, bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Randstein kollidierte. Am Audi entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Die Beschädigung im Bereich der Verkehrsinsel beläuft sich auf etwa 700 Euro. Da bei dem Autofahrer eine Alkoholisierung wahrnehmbar war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von knapp zwei Promille ergab. Der Audi-Lenker wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht, wo auch gleich eine Blutentnahme erfolgte. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde sichergestellt, teilt die Polizei mit. (bau)