Alkoholisierter 24-Jähriger verursacht hohen Schaden und haut ab

Am Freitag gegen 17.15 Uhr hat ein 24-Jähriger Am Katzenstadel ein Auto schwer beschädigt und ist anschließend davongefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann rückwärts gegen ein am Straßenrand abgestelltes Auto. Als der 24-Jährige von Unbeteiligten auf den Schaden hingewiesen wurde, fuhr er offenbar weiter, ohne sich um diesen zu kümmern. Ein weiterer Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Bei den Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte den 24-Jährigen als Unfallverursacher feststellen. Dabei stellte sich zudem heraus, dass der junge Mann alkoholisiert war. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-Jährigen. (klijo)

