Alle Bäume auf dem Reese-Areal sind gefällt

Die Wohnbaugruppe brachte ihre Arbeiten am Montag nach der Blockade zu Ende. Es bleibt bei der Strafanzeige.

Die Wohnbaugruppe hat am Montag trotz der Verzögerungen durch die Baumbesetzung alle 57 zur Fällung vorgesehenen Bäume auf dem Reese-Areal umgesägt. Am Dienstag liefen die Aufräumarbeiten, so die WBG. Die Baumbesetzer hatten nach der freiwilligen Beendigung der Blockade erklärt, sie hofften, dass die Wohnbaugruppe von einer Anzeige absehe. Die WBG hatte am Montagmorgen die Polizei benachrichtigt, als sie die Aktivisten auf dem abgesperrten Gelände entdeckte. Wie die Wohnbaugruppe am Dienstag auf Anfrage mitteilte, habe man Strafanzeige gegen alle Personen erstattet, die das Areal unerlaubt betreten hatten. Dies sei Voraussetzung dafür gewesen, dass die Polizei einschreiten konnte. (skro)

