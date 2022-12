Alle Bewohner müssen raus: Studentenwohnheim an der Lechbrücke wird saniert

Plus Es war das erste Studentenwohnheim in Augsburg, die Wohnanlage Lechbrücke stand vor 50 Jahren für Fortschritt. Jetzt wird sie umfassend saniert, mit Folgen für Studierende.

Über 250 Studentinnen und Studenten müssen ausziehen. Denn Augsburgs ältestes und höchstes Studentenwohnheim, die Wohnanlage Lechbrücke, wird von Grund auf modernisiert. Die Arbeiten an dem Hochhaus in Lechhausen sollen im kommenden Frühjahr beginnen. Alle Apartments müssen zum 1. April leer sein. Für manche der bisherigen Bewohner könnte die Suche nach einer anderen bezahlbaren Bleibe zu einer Herausforderung werden.