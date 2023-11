Alle Jahre wieder: Augsburger kommen schon in Weihnachtsstimmung

Von Sophia Knoll, Tassilo Foster - vor 45 Min. Artikel anhören Shape

In Supermärkten finden sich Adventskalender, die Straßen Augsburgs werden von Lichterketten erleuchtet. Passanten berichten, ob sie schon in weihnachtlicher Stimmung sind.

Weihnachten steht vor der Tür, zumindest in ein paar Wochen. Während die einen bereits in freudiger Stimmung auf Heiligabend alle Vorbereitungen getroffen haben, beginnt für die anderen nun - oder erst später - der Geschenkemarathon. Welche Weihnachtstypen finden sich in der Augsburger Fußgängerzone? Wir haben nachgefragt:

Pia Altenried, 21, und Linda Neher, 23, stellen sich schon langsam auf die Weihnachtszeit ein. Die Vorbereitungen müssen aber trotzdem noch warten – denn beide organisieren die Geschenke oft erst in letzter Sekunde, berichten sie. Auch in diesem Jahr dürfen bei ihnen Adventskalender nicht fehlen, dabei gilt: Alles, was die Wartezeit auf die Feiertage verkürzt, ist erlaubt. So freut sich Pia in ihrer WG über den etwas unkonventionellen Schnaps-Adventskalender. Und wie verbringen die beiden Heiligabend? Sie wollen die Weihnachtszeit im familiären Kreis und das Zusammensein bei Raclette oder Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen genießen.

