"Ära geht zu Ende": Im Studentenwohnheim an der Lechbrücke läuft der Auszug

Alle müssen raus. Das Studentenwohnheim an der Lechbrücke wird ab April saniert. Was sagen die Menschen dazu, die ausziehen müssen? Ein Ortsbesuch.

Baris Kirat weiß, wie sich das anfühlt. Wenn plötzlich keiner mehr da ist. Die fünf Mitbewohner: ausgezogen. Die Möbel: draußen. Die Wände: kahl. Es ist Montag, und für Kirat geht "eine Ära zu Ende". Fünf Jahre lang wohnte der Student und Schauspieler in einer 6er-WG im Wohnheim an der Lechbrücke. Jetzt ist Schluss damit. Er muss ausziehen.

Für Kirat war es ein Ort, an dem ihm nie langweilig wurde. Eine WG mit Blumenbeeten, Balkon und Menschen, die er liebgewonnen hat. Im Gebäudeplan steht schlicht: Raum 01-06.