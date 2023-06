Augsburg

vor 1 Min.

Alle Vögel sind schon – wo? Wie mehr Natur in Augsburger Gärten kommt

Plus Insektenhotels, Holzhaufen, Wiesenblumen: Es gibt viele Wege, Artenvielfalt in Gärten zu fördern. Wie das gelingen kann? Ein Besuch in der Hirblinger Straße.

Von Theodor Döbler Artikel anhören Shape

Ein Pflaumenbaum beugt sich über das Gartentor, dahinter summen Insekten über eine üppig blühende Margeritenwiese. Auf der einen Seite ein kleiner schilfbewachsener Teich, auf der anderen Gemüsebeete und Beerensträucher. Eine pure Schrebergarten-Idylle in der Hirblinger Straße, hinter der allerdings ein komplexes Ökosystem steckt. Hermann Stickroth kennt es bis ins Detail. Sein Garten strotzt vor Natur - und kann damit auch Vorbild für andere in Augsburg sein.

Hermann Stickroth geht durch seinen Garten, Renate Winkler und Paul Schmuck begleiten ihn. Die beiden sind Teil einer ehrenamtlichen Jury des Landesverbands für Vogel- und Naturschutz, die nach entsprechenden Bewerbungen Gärten besucht und die ökologische Vielfalt bewertet. Mit Klemmbrett und Kamera in der Hand gehen sie durch den Garten, machen sich Notizen - und wollen auf dieser Grundlage entscheiden, ob Stückroths Garten die Plakette "Vogelfreundlicher Garten" erhält. Vögel gelten als Indikatoren für die ökologische Vielfalt eines Gartens: Je mehr Insekten, Pflanzenarten und Verstecke es für Vögel in einem Garten gibt, desto mehr Vögel sind auch zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen