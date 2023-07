Augsburg

18:30 Uhr

Alleinunterhalter "Gustl Mair": Stadtführungen der etwas anderen Art

Plus "Gustl Mair" sieht sich als Künstler, Maler und Musiker mit einer Leidenschaft für Augsburg. Seine Spezialität: musikalische Stadtführungen. Sein Lieblingsstadtteil: "S Hettabachviertel".

Von Philipp Scheuerl

An diesem Abend ist es immer noch sehr heiß, auf Augsburgs Straßen ist viel los. Gustl Mair steht mit einer kleinen Gruppe von Fahrradfahrern dicht gedrängt auf dem Gehweg vor dem Vogeltor. Sie hören etwas über den Mythos, dass Augsburg mehr Brücken als Venedig habe, als plötzlich ein junger Mann neben der Gruppe anhält und den Vortrag von Mair unterbricht. Der Stadtführer, der eigentlich Hans-Rainer Mayer heißt, lässt den Störenfried ausreden und sagt dann unverblümt: "So, aber jetzt kannst di wieder schleich'n!" Nach einer eigenartigen Geschichte über das Vogeltor, einen Stadtrat und einen Baumeister folgt eine Fahrradtour durch die Innenstadt bis ins Hettenbachviertel. Um mit dem 73-Jährigen – ausgestattet mit großem Liederbuch am Lenker und einer Gitarre auf dem Rücken – mithalten zu können, muss man ganz schön in die Pedale treten.

Gustl Mair ist, wie er sich selbst bezeichnet, ein "Geburts-Augsburger" und hat eine große Leidenschaft für seine Heimat. Seit über 20 Jahren bringt er das durch seine drei "Ms" zum Ausdruck: Musik, Malerei und "musikalische Stadtführungen". Er schreibt Lieder über Stadtteile, singt Roy Black oder Songs wie "D'r Keenig von Augschburg" und malt seinen Geburtsort aus der Vogelperspektive. Oder er radelt eben mit Gitarre und kleiner Gefolgschaft durch die Gassen. Seine Spezialität: "Augsburg anders". Die Führung unterscheidet sich nicht nur wegen des Fahrradfahrens und der Gitarre von den bekannten Touren. Schon auf der eigens kreierten Website wird man vorgewarnt: "Die Stadttour verlangt nicht (…), dass man mit Intellektuellen-Stirnfalten den Bildungsbeflissenen mimen muss". So erläutert Mair beispielsweise auch jene Merkmale der Stadt, die seiner Einschätzung nach wohl nicht so wichtig sind. Der Georgsbrunnen gegenüber der Stadtmetzg beispielsweise, der sei zwar schön, aber nur "reduziert historisch"; oder das "Zigarrenhaus H. Mozart“ am Mittleren Graben – das habe eigentlich nichts mit dem großen Musiker zu tun. Auch über größere Bauwerke erfährt man Mairs ehrliche Meinung: Die Herz-Jesu-Kirche in Pfersee etwa, die sei zwar "außen greislich, aber innen eine der schönsten Kirchen von Deutschland".

