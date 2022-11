Alles handgemacht: Zwei Märkte stellen Handwerk und Mode in den Mittelpunkt

Beim großen Textilmarkt im Museum tim steht Handwerkskunst im Mittelpunkt. Auf dem neuen Kreativmarkt im alten Gaswerk trifft sich Augsburgs junge Szene.

Wer sich selbst oder andere zu Weihnachten kreativ beschenken will, kann schon jetzt nach ausgefallenen Präsenten suchen: Traditionelle und innovative Handwerkskunst gibt es beim Textilmarkt am 19. und 20. November im Augsburger Museum tim. Ein neuer Crafftwerk Kreativmarkt mit jungen Augsburger Modemachern läuft ebenfalls am 19. November im alten Gaswerk. An beiden Standorten ist einiges geboten, vom Kultur-Talk bis zum Hilfsprojekt mit Wolle.

Den Textilmarkt im tim gibt es seit 2013. Jährlich zieht er 8000 bis 10.000 Besucher an. "Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freuen wir uns, in den historischen Hallen der ehemaligen Augsburger Kammgarnspinnerei wieder individuelle Kleidung, Hüte, Heimtextilien, Lederwaren, Schmuck und textile Installationen zeigen zu können", sagt Veranstalterin Barbara Bode. Insgesamt 64 Ateliers sind im staatlichen Textil- und Industriemuseum an der Provinostraße 46 dabei.

Einige Beispiele: Im Eingangsbereich des Museums ist eine Werkschau der Textilkünstlerin Ulrike Isensee zu sehen. Sie präsentiert großformatige Wandbehänge. Hutdesignerin Christiane Englsberger führt vor, wie filigrane Hutgebilde aus Stroh entstehen. Eine Installation mit dem Titel "faden, schein" zeigt die Österreicherin Anna Rubin. Für Besucher gibt es Mitmachvorführungen und Workshops.

Textilmarkt unterstützt Hilfsprojekt für ukrainische Frauen und Kinder

Der Textilmarkt unterstützt zudem das Solidaritätsprojekt "Wolle für die Ukraine". Die polnische Zywiec Development Foundation sammelt in ganz Europa Wolle, Spinn- und Strick-Utensilien, um sie in Unterkünften ukrainischer Flüchtlinge zu verteilen und Handarbeitsgruppen einzurichten. Dies gibt betroffenen Frauen handwerkliche Beschäftigungsmöglichkeiten und soll dazu beitragen, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und Kontakte zu knüpfen. Für Kinder organisiert "Wool for Ukraine" Workshops im Filzen und Malen. Beim Textilmarkt im tim können Besucherinnen und Besucher Produkte aus dem Projekt kaufen sowie Wollspenden und Handarbeitszubehör abgeben. Der Markt hat am Samstag und Sonntag, 19. und 20 November, jeweils ab 9 Uhr geöffnet und läuft ganztags.

Bei einem Hilfsprojekt für ukrainische Frauen und Kinder sind Wollspenden gefragt. Foto: Barbara Bode

Premiere hat in diesem Jahr der Crafftwerk Kreativmarkt am alten Augsburger Gaswerkgelände. Veranstalter ist der Verein Pareaz. Rund 20 Künstlerinnen und Künstler, Selfmade-Designerinnen und junge Labels aus Augsburg bieten am 19. November (14 bis 18 Uhr) Handgemachtes zum Verkauf an: Kunst-Originale, Fotografien, Grafiken, Deko, Geschenke und vieles mehr.

Von Bienenhäuschen bis Graffiti: Das erwartet Besucher beim Crafftwerk Kreativmarkt

Upcyclerin Hazme Oktay präsentiert Textilprodukte und Mareike Patzke eine Schmuckkollektion. Das Label Kaarla&ko offeriert Rucksäcke aus Zeltmaterial, wobei der Verkaufserlös teilweise an Schulen im Libanon geht. Mit Holzarbeiten wie Wildbienenhäuschen, Nistkästen, Schatullen und Spielekoffern sind die Mutmacher-Menschen und die Zirbelwerkstatt am Start. Das junge Team vom Graffitiverein Die Bunten bietet Urban Art auf Leinwänden, Stickern und Drucken.

Um 15.30 Uhr trifft sich Stadtdirektorin Melanie Haisch mit Marktinitiatorin Susanne Thoma zu einem Talk über das kulturelle und soziale Geschehen im Gaswerkquartier. Parallel zum Markt sind Besuche in Ateliers möglich. Pareaz hat außerdem einen Ausschneidebogen entwickelt, mit dem sich kleine und große Besucher ihr eigenes Gaswerk basteln können.

Der Veranstalter will mit dem Kreativmarkt zur kulturellen Belebung von Oberhausen beitragen und die Kreativszene vernetzen. Das Projekt wird mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds des Stadtumbaus Kriegshaber/Reese Kaserne und durch das Kulturamt der Stadt Augsburg gefördert.