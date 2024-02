Augsburg

08:15 Uhr

Alles in Ordnung beim städtischen Ordnungsdienst in Augsburg?

Plus Seit fast 20 Jahren gibt es die städtischen Ordnungshüter, die oft auch in der Kritik stehen. Ordnungsreferent Frank Pintsch sagt, was aus seiner Sicht gut läuft.

Von Michael Hörmann

Die Beschäftigten der Stadt Augsburg sind in ihren dunkelblauen Uniformen leicht zu erkennen. Allein sind sie selten unterwegs. Mitunter treten sie in einer Gruppe von vier und mehr Personen auf. Man trifft sie im Sommer in Parks, das ganze Jahr über sieht man sie in der Innenstadt. Oft halten Ordnungshüter Radfahrer auf, die sich nicht regelkonform verhalten. Mitunter bleibt es bei einer mündlichen Verwarnung. In anderen Fällen werden Radler und andere Übeltäter zur Kasse gebeten. Es ist eine Tätigkeit, die teils durchaus Kritik hervorruft. Der städtische Ordnungsdienst mache seine Arbeit, heißt es von vorgesetzter Stelle. Eine Bestandsaufnahme.

Den Ordnungsdienst in Augsburg gibt es seit dem Jahr 2006

Frank Pintsch von der CSU ist Ordnungsreferent der Stadt und damit zuständig für den Ordnungsdienst. "Der Ordnungsdienst wurde im Jahr 2006 eingerichtet und stetig weiterentwickelt", sagt er. Seither habe sich der Ordnungsdienst zu einer "wichtigen und bürgerfreundlichen Dienststelle" mit breitem Aufgabenspektrum entwickelt. Mitarbeiter verhindern, beseitigen und klären Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung. "Grundgedanke ist, dass die Sicherheit im öffentlichen Raum Teil der kommunalen Daseinsvorsorge ist", sagt Pintsch.

