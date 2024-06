Alles muss raus: In den Stadtteilen wächst die Vorfreude auf die Hofflohmärkte

Plus Hinterhofflohmärkte in Augsburg sind beliebt. Mancherorts sind sie richtige Events mit Musik, Essen und Trinken. Auch kleine Flohmärkte haben ihren Charme.

Die eigenen Schätze verkaufen, ein Schwätzchen mit dem Nachbarn halten und nette Menschen treffen - Hofflohmärkte sind auch in Augsburg im Trend. Die Konzepte sind dabei vielseitig. Während es bei den einen nur um Krimskrams und Krempel geht, finden bei den anderen kleine Festivals mit Kursen, Essen und Trinken und sogar Live Performances statt. Eine Auswahl.

Der Hinterhofflohmarkt am Samstag, 8. Juni, im Bismarckviertel hat von Jahr zu Jahr einen stärkeren Eventcharakter bekommen, sagt Organisatorin Lea Demirbas. "Im Bismarckviertel geht es längst nicht mehr nur um Konsum, sondern um einen sozialen Treff mit Erlebnischarakter", sagt sie. Wer hierher käme, wolle das wunderschöne Viertel genießen, ratschen und es sich bei Live-Musik eine schöne Zeit machen. Und natürlich auch durch die vielen Stände laufen und schauen, was die Menschen im Bismarckviertel aus ihren Kellern und Speichern geräumt haben.