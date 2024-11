Alles neu beim Abschleppdienst „Schnell 24“ – doch für Betroffene bleibt der Ärger

Andreas Feigl ist immer noch sauer. An Allerheiligen ging er, wie viele Menschen an diesem Tag, für einen Besuch auf den Friedhof an der Hermanstraße, sein Auto parkte er in der nahen Kurt-Viermetz-Straße. An der Stelle hängt heute ein Schild, das darauf hinweist, dass Parken verboten sei. Zu Allerheiligen, sagt Feigl, sei es dort aber nicht gewesen, er habe geglaubt, dort seinen Wagen abstellen zu dürfen. Als er vom Friedhof wiederkam, war das Auto dennoch weg; es war abgeschleppt worden. Andreas Feigl musste 470 Euro zahlen, um es vom Abschleppdienst „Schnell24“ wiederzubekommen. Er hält das Vorgehen der Firma und die Höhe der Summe für „eine Frechheit“, und er ist nicht der einzige.

