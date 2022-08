Alles wird teuer – wie gehen die Plärrer-Besucher in Augsburg damit um?

Ausgelassen feiern in Zeiten von Inflation und Energiepreis-Schock – geht das überhaupt? Was Besucher des Augsburger Plärrers über ihr Volksfest-Budget verraten.

Eine cremige Banane, überzogen mit Schokolade – dieser süße Snack gehört zu den Klassikern auf dem Augsburger Plärrer. Auch Elke Westerhof-Beuthner, 47, die aus Kaufbeuren zum Volksfest angereist ist, schätzt die Schokobananen. Und sie hat bemerkt, dass die Bananen seit ihrem letzten Plärrerbesuch teurer geworden sind. Aufregen mag sich die Frau aus dem Allgäu, die im Dirndl über den Festplatz schlendert, darüber aber nicht. "Ist halt so", sagt sie mit einem Schulterzucken. Die Schausteller auf dem Plärrer erhoffen sich bis zu einer halben Million Besucher, noch bis zum 11. September wollen sie mit diversen Fahrgeschäften, Essensständen und Buden gute Laune und feine Schmankerl garantieren. Allerdings: Steigende Kosten für Energie und Lebensmittel hinterlassen auch auf manchen Preisschildern des Volksfestes ihre Spuren. Trotzdem ist bisher viel los auf dem Fest. Wir haben bei Besucherinnen und Besuchern nachgefragt, wie sie mit den gestiegenen Preisen umgehen – und ob ihr jetziges Budget eingeschränkter ist.

So wie Elke Westerhof-Beuthner trotzdem ihre Schokobanane genießt, lassen sich auch viele andere Gäste die Freude am Volksfest nicht nehmen. Auf den Geldbeutel schauen manche aber auch. Ursula Patalewski begleitet das Ehepaar Petra und Helmut Dostmann auf den Herbstplärrer. Das Augsburger Trio kommt einmal pro Volksfest auf das Gelände, um die Attraktionen zu bestaunen. Generell nehmen sie die Inflation im Alltag an vielen Ecken wahr und greifen auf günstige Angebote zurück, sagen sie. Doch auch sie wollen sich beim Plärrerbesuch nicht einschränken. "Einmal Plärrer ist Pflicht", darüber waren sich alle drei einig. Bei einem Besuch dürfe man sich gönnen, was das Herz begehrt, ohne dabei zu genau auf die Preise zu achten.

Elke Westerhof-Beuthner aus Kaufbeuren geht gerne auf den Augsburger Plärrer. Ihr fällt auf, dass die Schokobananen teurer geworden sind. Foto: Viktoria Gerg

Plärrer in Augsburg: Feiern in Zeiten von Inflation und Energiepreis-Schock

Eine Mutter, die mit ihren zwei jungen Kindern die Schleckereien des Plärrers genießt, hält die Preise für angemessen. Die junge Augsburger Familie habe bereits vor der Corona-Auszeit gerne den Plärrer besucht, berichtet die Frau. Um ihren Kindern auf dem Plärrer jeden Spaß ermöglichen zu können, verzichtet die Mutter in anderen Lebensbereichen auf Ausgaben, die sie selbst betreffen. Bei den Kinderkarussellen nehme sie keine ungewöhnlichen Preise wahr, sagte sie. Eher die Speisen und Getränke seien teurer. Ähnlich sieht es das Ehepaar Zimmermann mit seinen zwei Söhnen. Man bemerke zwar minimale Preissteigerungen, zahle es aber gerne, sagen die Eheleute. Die Familie besucht den Plärrer öfter, für ihre Kinder sei es jedes Mal ein Höhepunkt. Dass man sich dabei nicht zu sehr einschränken müsse, funktioniere gut, weil es keine größere Preiserhöhung bei den Kinderkarussells gebe.

Ursula Patalewski (links), Helmut und Petra Dostmann sind gemeinsam auf dem Augsburger Plärrer unterwegs. Foto: Viktoria Gerg

Doch nicht allen geht es so. Familienvater Alfed, 39, berichtet, dass er seinen drei Kindern gerne mehr Fahrspaß einräumen würde, dies jedoch nicht mehr so wie vor einiger Zeit noch zulassen könne. In der Vergangenheit habe er seiner Familie gerne die Fahrt auf jedem Fahrgeschäft ermöglicht, erzählt er. Dieses Jahr gehe er einmal mit der Familie und einmal mit Kollegen auf den Plärrer. Dabei limitiere er nun nicht nur die Fahrten der Kinder, sondern auch die eigenen.

Familie Zimmermann aus Augsburg geht gerne auf das Volksfest. Foto: Viktoria Gerg

Er selbst fahre nur noch die besonders schnellen Fahrgeschäfte, dadurch komme er trotz Inflation auf seine Kosten. Sein Bekannter Hannes besucht gerne das Festzelt. Er berichtet davon, bis jetzt bereits mehr als die doppelte Summe Geld für Essen und Getränke im Vergleich zu früheren Jahren ausgegeben zu haben. Den Plärrer aus Spargründen links liegenzulassen, das kommt für sie aber nicht infrage. Die beiden Freunde aus dem Augsburger Umland kommen trotzdem gerne auf den Herbstplärrer.

Barbara Vrebac sagt, aufgrund der gestiegenen Preise müsse sie sich bei der Zahl der Plärrer-Besuche einschränken. Foto: Viktoria Gerg

Volksfest in Augsburg: Kinder- und Familientag auf dem Plärrer

Einschränken muss sich auch die 20-jährige Barbara Vrebac. Sie sagt, anstatt öfter auf das Volksfest zu gehen, beschränke sie sich auf ein bis zwei Besuche. Wer beim Feiern sparen will, kann das an bestimmten Tagen auf dem Fest tun: Am Mittwoch, 31. August, und am Mittwoch, 7. September, finden auf dem Plärrer wieder die Kinder- und Familientage statt. Dabei gibt es tagsüber Ermäßigungen.