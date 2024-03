Augsburg

vor 11 Min.

Augsburger "Allianz für faire Arbeit" will auf Missstände in Betrieben hinweisen

Plus Gewerkschaftsvertreter aus Augsburg und die katholische Arbeitnehmerbewegung haben ein Bündnis für faire Arbeit gegründet. Warum das aus ihrer Sicht dringend nötig ist.

Von Andrea Wenzel

Da ist der Lkw-Fahrer, der für nur zehn Euro von Hamburg bis nach Augsburg fährt, oder die Beschäftigte in der Gebäudereinigung, die unentgeltlich zahlreiche Überstunden schiebt. Da ist das Unternehmen, das den Betriebsrat verhindert, um Widerstand gegen Arbeitsbedingungen im Keim zu ersticken, oder nur mündliche Verträge mit Beschäftigten abschließt. Gewerkschaften, Sozialverbände und kirchliche Arbeitnehmervertreter nennen das prekäre Arbeit, die nicht geduldet werden könne. In Augsburg haben sie sich nun auf Initiative der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) zur Allianz für faire statt prekäre Arbeit zusammengeschlossen. Denn die genannten Fälle seien nicht erfunden, sondern existierten – auch in Augsburg.

Hans Gilg ist Betriebsseelsorger für Fernfahrer bei der KAB und regelmäßig auf Rastplätzen in Augsburg und der Region unterwegs. Er treffe hier vor allem auf Osteuropäer und stelle immer wieder fest: "Viele derer, die da unterwegs sind, werden schlicht ausgebeutet." Einer der Fahrer habe berichtet, für zehn Euro die Strecke Hamburg–Augsburg gefahren zu sein. Er würde ja leer fahren und so keine Leistung erbringen, begründete der Arbeitgeber die Bezahlung. Dabei müssten ausländische Lkw-Fahrer bei Routen durch Deutschland den hier geltenden Mindestlohn bekommen. Das sind seit Januar 12,41 Euro – pro Stunde und nicht pro Fahrt. Dazu seien die Fahrer oft wochenlang von zu Hause weg und wohnten in ihren Lastern. Hans Gilg hat deshalb die Gründungsurkunde der Allianz für faire statt prekäre Arbeit unterschrieben. Das Bündnis will künftig stärker auf solche Arbeitsbedingungen aufmerksam machen und sich mit den Beschäftigten dagegen wehren.

