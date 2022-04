Augsburg

07:15 Uhr

Alphaville, Haindling, Mimi & Josy: Diese Musiker kommen auf die Freilichtbühne

Plus Seit letztem Jahr bespielt die Stadt die Augsburger Freilichtbühne wieder mit Konzerten. 2022 sind es zwei mehr als im Vorjahr – man hofft auf eine weitere Steigerung.

Von Nicole Prestle

Einige Jahre lang war die Augsburger Freilichtbühne einzig dem Theater Augsburg vorbehalten, das dort im Juni und Juli seine Spielzeit mit einer Open-Air-Produktion ausklingen ließ. Zwar hätten auch andere Veranstalter das Areal gerne genutzt, doch ihnen schob die Stadt aus Angst vor möglichen Anwohnerklagen einen Riegel vor. Seit vergangenem Jahr ist dies anders, und so kommen Besucherinnen und Besucher nun auch wieder in den Genuss von Rap- oder Popkonzerten unter freiem Himmel. Diesen Sommer treten einige Bands und Musiker auf, die nicht nur in Augsburg bekannt sind.

