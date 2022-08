Als Augsburg vor 175 Jahren zum bayerischen Eisenbahnknoten wurde

Plus Heute gilt die Augsburger Bahnanbindung als verbesserungswürdig. Vor 175 Jahren hingegen führten die Wege vieler bayerischer Bahnreisenden über die Stadt.

Die Bedeutung von Augsburg im deutschen Eisenbahnnetz sank im Jahr 2006 nach der Eröffnung der Schnellstrecke zwischen Ingolstadt und Nürnberg. Seitdem fahren nur noch wenige Fernzüge von München über Augsburg in Richtung Norden. Auch der auf sich wartende Ost-West-Streckenausbau zwischen Augsburg und Ulm trägt dazu bei, dass die Augsburger Bahnanbindung als verbesserungswürdig gilt. Ganz anders entwickelte es sich vor 175 Jahren.