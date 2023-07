Augsburg

12:21 Uhr

Als ein "Tiger-Alarm" Augsburg in Aufruhr versetzte

Plus Die Suche nach der vermeintlichen Löwin in Berlin weckt bei Augsburgs Zoo-Chefin Barbara Jantschke Erinnerungen. Nämlich an jenen Tag, als die Polizei bei ihr anrief.

Von Ina Marks

Die fieberhafte Suche nach einem angeblich ausgebüxten Löwen in Berlin hatte Barbara Jantschke zuletzt gespannt verfolgt. Die Chefin des Augsburger Zoos hat sich natürlich die kurzen Videos, die im Internet kursieren, angesehen. Das könne schon nach einer Löwin aussehen, sagte sie. Am Freitagnachmittag folgte in Berlin dann die Entwarnung. Auf einer Pressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass ein Großteil der Hinweise nun doch auf ein Wildschwein hindeuteten. Ob Löwin oder Wildsau - der Fall weckt bei Jantschke Erinnerungen an einen Tag vor zwölf Jahren. Ein Anruf der Polizei versetzte sie damals in einen Schockzustand. Sie hielt sich gerade bei den Pinguinen auf, als es bei ihr klingelte.

Der Polizist am anderen Ende der Leitung wollte von der Leiterin des Augsburger Zoos wissen, ob denn noch alle Tiger im Gehege seien. Man habe gerade Anrufe erhalten, dass im Siebentischwald ein Tiger umherstreife. An jenem Nachmittag waren bei der Einsatzzentrale der Polizei nahezu zeitgleich mehrere Anrufe eingegangen. Die Anrufer behaupteten unisono, in der Nähe der Minigolfanlage im Siebentischpark laufe eine Großkatze herum. Für sie war das ein Schock, erinnert sich Jantschke, die in diesen Tagen oft an diesen Anruf zurückdenken muss.

