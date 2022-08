Augsburg

Als Kind wäre Salina fast gestorben – nun traf sie ihren Retter wieder

Plus Dank des Augsburger Mediziners Peter Lindner konnte die damals Achtjährige in Deutschland gerettet werden. Heute ist sie eine fitte junge Frau - mit einem großen Traum.

Von Eva Maria Knab

Peter Lindner steht am Augsburger Hauptbahnhof und ringt mit seiner Fassung. Gleich wird ein Zug aus Memmingen eintreffen. Unter den Fahrgästen, die aussteigen, sticht eine junge Frau heraus. Sie hat langes dunkles Haar, trägt ein geblümtes Sommerkleid und sieht strahlend schön aus. Salina Marwan Bibo läuft auf Peter Lindner zu, auch ihr laufen Tränen über das Gesicht. Zum ersten Mal seit zehn Jahren sieht sie den Mann wieder, der ihr das Leben gerettet hat. Und seither ist so viel passiert, es gibt so vieles zu bereden.

