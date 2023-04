Alt-Stadtrat Karl Linse ist gestorben

Der frühere Pferseer Stadtrat war auch im Stadtteilleben engagiert.

Der frühere CSU-Stadtrat Karl Linse aus Pfersee ist am vergangenen Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Linse war von 1990 bis 2002 im Stadtrat. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) würdigte Linse zu Beginn der Stadtratssitzung am Donnerstag als auch im Stadtteilleben in Pfersee engagierten Menschen. Der Lokführer war unter anderem in der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) in Pfersee tätig. (skro)