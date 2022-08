Alte Frau wird von falschen Polizisten um sehr viel Geld betrogen

Die Seniorin wird nach einem Einkauf angesprochen. Die Männer gehen mit in die Wohnung. Einer entwendet das Bargeld in einem Kuvert.

Die Polizei warnt nicht nur in Augsburg immer wieder vor Trickbetrügern. Vor allem ältere Menschen sind Opfer der Täter. In vielen Fällen erkennen die Seniorinnen und Senioren die Gefahr. Jetzt gibt es wieder einen Fall in Kriegshaber, bei dem eine über 90-jährige Frau um sehr viel Geld betrogen wurde.

Laut Polizei war die Frau am vergangenen Freitagnachmittag vom Einkaufen zurückgekommen. Zu Hause wurde sie von zwei Männern vor ihrer Haustüre angesprochen, die sich als Kripobeamte ausgaben. Sie erzählten der Rentnerin, dass ein Nachbar in ihrem Haus unberechtigte Fotos von ihr gemacht habe, und baten um Einlass in die Wohnung.

Ein Täter lenkt die Seniorin ab, der andere Mann greift nach dem Kuvert

In der Wohnung fragten die Männer auch nach Wertsachen. Während die Frau offenbar durch einen Täter abgelenkt wurde, entwendete der andere Täter einen Briefumschlag mit Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich aus einem anderen Zimmer. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst später und erstattete Anzeige.

Die Trickdiebe konnten von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden: Erster Täter: 60 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank, kurze Haare, Oberlippenbart, eher "leger" gekleidet, Erscheinungsbild eher westdeutscher/bayerischer Typ; zweiter Täter: 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank, kurze Haare, ohne Bart, bekleidet mit einer dunklen/schwarzen Hose und einem Pulli oder Pulliweste, ebenfalls westdeutscher/bayerischer Typ.