Altenhilfe erstellt Notfallkonzepte und muss zwei Notstromaggregate kaufen

Die städtischen Altenheime in Augsburg sollen für den Notfall gewappnet sein. Dafür werden nicht nur Konserven und Stirnlampen angeschafft.

Die kriegsbedingten Entwicklungen hatten im vergangenen Herbst die Stadt auf den Plan gerufen. Alle Referate wurden gebeten, sich in eigener Zuständigkeit für ihren Bereich Maßnahmen für Szenarien wie etwa einen 72-stündigen Stromausfall zu überlegen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Zudem wurden die städtischen Pflegeheime zur Erstellung von Krisenkonzepten für unterschiedliche Situationen verpflichtet. Das hat teils kostspielige Folgen.

Im Werkausschuss für den Eigenbetrieb Altenhilfe gab die Stadt einen Bericht über den Stand der Krisenvorsorge. So wurde eine Arbeitsgruppe beim Eigenbetrieb gebildet, in dem unter anderem Materiallisten erstellt, Prozesse definiert und eine Krisenkommunikationsstruktur in den Einrichtungen festgelegt wurde. In Anlehnung an das Notfall-Personaleinsatz-Konzept der Corona-Pandemie wurden ebenfalls Maßnahmen für eine Krisensituation definiert, die die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner sicherstellen.

Notstromaggregat für das Hospitalstift kostet 450.000 Euro

Daneben wurden die Küchen mit Gaskochern ausgestattet, Konserven als Notration beschafft und batteriebetriebene Radios, Walkie-Talkies und Stirnlampen auf die Liste gesetzt. Bei der Konzeption wurde festgestellt, dass zwar in allen fünf Altenheimen Notstromaggregate zur Verfügung stehen - die im Seniorenzentrum Lechrain und im Paritätischen Hospitalstift allerdings nur gemietet sind. Das soll sich in Zukunft ändern: Einstimmig wurde im Stiftungsausschuss die Verwaltung damit beauftragt, die Errichtung einer dauerhaften Notstromversorgung im Alten- und Pflegeheim Hospitalstift umzusetzen. Die Kosten für die Planung, das Gerät und die benötigte Anpassung der Elektroverteilung belaufen sich auf geschätzt rund 450.000 Euro.

