vor 48 Min.

Alter Ort, neues Gesicht? Das Klimacamp kehrt an den Fischmarkt zurück

Nach Monaten am Moritzplatz sind die Aktivistinnen und Aktivisten des Klimacamps an den Fischmarkt zurückgekehrt. Den Standort neben dem Rathaus mussten sie Ende 2021 verlassen.

Plus Nach Monaten im "Exil" ist das Klimacamp zurück am Augsburger Rathausplatz. Die Fläche hat sich verändert, Spannungen mit der Stadt bleiben. Was die Aktivisten planen.

Jetzt ging es dann doch ganz schnell: Das Klimacamp wird bis zum Ende des Wochenendes seine Zelte am Moritzplatz endgültig abbrechen und auf den Fischmarkt neben dem Rathaus zurückkehren. Ein Großteil der Zelte und Aufbauten stand am Freitag bereits wieder auf dem Platz zwischen Perlachturm und Rathaus - allerdings auf deutlich weniger Platz als früher.

