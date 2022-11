Augsburg

24.11.2022

So läuft jetzt der Betrieb im Alten Stadtbad ohne die Sauna

Der Saunabetrieb im Alten Stadtbad in Augsburg ruht in dieser Saison.

Plus Um den Energieverbrauch zu drosseln, bleibt die Einrichtung den gesamten Winter über geschlossen. Die Schwimmbecken sind dagegen geöffnet.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Wer in Augsburg in einer städtischen Einrichtung saunieren möchte, hat in diesem Winter kein Glück. Auch das Alte Stadtbad, in dem Saunieren bislang möglich gewesen ist, hat geschlossen. Die Stadt Augsburg begründete ihre Entscheidung damit, den Energieverbrauch in den städtischen Hallenbädern drosseln zu wollen. Das Aus der Sauna im Alten Stadtbad führt wie nicht anders zu erwarten zu einem Besucherrückgang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen