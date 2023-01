Am Augsburger Landgericht gibt es mehrere Richter-Wechsel

An den Strafkammern des Landgerichtes Augsburg stehen dieses Jahr große Prozesse an. Einige Gerichte haben neues Personal. Wir geben einen Überblick.

Es sind die Prozesse, die eine große Aufmerksamkeit bekommen; Verhandlungen, die Menschen bewegen und entsetzen. In den Fällen der 8. Strafkammer am Landgericht in Augsburg geht es oft darum, dass ein Mensch gewaltsam gestorben ist, um Mord und Totschlag. Nun hat die Kammer einen neuen Vorsitzenden Richter. Zum 1. Januar übernimmt Franz Wörz das Schwurgericht, wie das Landgericht mitteilt. Er leitet damit ein aufsehenerregendes Verfahren, das bald ansteht: Am 17. Januar startet der Prozess um den brutalen Überfall in Bergheim.

Wörz, ein erfahrener Jurist, war zuletzt als Vorsitzender einer Zivilkammer tätig, die sich um Streitigkeiten aus Versicherungsvertragsverhältnissen kümmerte. Der bisherige Vorsitzende der 8. Strafkammer, Roland Christiani, wechselt wiederum in die Zivilabteilung und übernimmt am Landgericht eine Kammer für Handelssachen. Verfahren, die unter Christianis Vorsitz begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurden, wird der Richter fortführen.

Nachfolgerin für Vorsitzenden der Jugendkammer steht fest

Auch an anderer Stelle tut sich am Gericht viel: Wie berichtet, hört der langjährige Vorsitzende der Jugendkammer Lenart Hoesch altersbedingt auf. Seine Nachfolgerin zum Jahreswechsel ist die bisherige Vorsitzende der 3. Strafkammer, Caroline Hillmann. Auch vor der Jugendkammer werden oft Fälle verhandelt, die in der Öffentlichkeit mit Interesse verfolgt werden, in den vergangenen Jahren etwa der Fall des pädophilen Kinderarztes Harry S. und der des früheren SPD-Landtagsabgeordneten Linus Förster. Hillmanns Nachfolger an der 3. Strafkammer ist Christoph Kern, der zuletzt am Bayerischen Obersten Rechnungshof tätig war. (AZ)