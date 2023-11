Am Christkindlesmarkt und im Winterland laufen letzte Vorbereitungen

Am Donnerstag eröffnet das Winterland an der City-Galerie, am Montag zieht der Augsburger Christkindlesmarkt nach. Die Beschicker haben Neues im Gepäck.

Stolz präsentiert Andrea Fackler die neue Doppelbockalm im Winterland. Rustikal eingerichtet hat der Raum den Charme einer Skihütte hoch oben in den bayerischen Bergen. "Uns war wichtig, dass man es nicht von einer wirklichen Alm unterscheiden kann", sagt Fackler. Denn die zusätzliche Hütte wurde für das diesjährige Winterland an der City-Galerie zum ersten Mal aufgebaut und kann nun von Gruppen gebucht werden. Sie steht direkt neben dem Riegele-Bierstadel, in dem alljährlich die Après-Ski-Partys stattfinden. Am Donnerstag eröffnet Fackler zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dem Festwirt Helmut Wiedemann, das Winterland.

Um 19 Uhr ist die offizielle Eröffnung, dann kann täglich bis 24 Uhr im Stadel gefeiert werden. Draußen gelten die Öffnungszeiten bis 22 Uhr, hier gibt es Speisen, Glühwein und Süßes. "Wir hoffen einfach, dass alles funktioniert", sagt Fackler. "Alle, die hierher kommen, sollen Spaß haben." Dafür soll auch das Eisstockschießen auf der Dachterrasse der neu gebauten Doppelbockalm sorgen. Die Bahnen stehen denjenigen zur Verfügung, die die Alm für sich gebucht haben, so Fackler.

Der Christkindlesmarkt 2023 startet am Rathausplatz am Montag um 18 Uhr

Ortswechsel auf den Rathausplatz. Hier haben die Beschicker noch vier Tage mehr Zeit bis zur offiziellen Eröffnung. Am Montag, um 18 Uhr, findet mit den Turmbläsern die offizielle Eröffnung des traditionsreichen Weihnachtsmarktes statt. Zentraler Ort des Geschehens bleibt der Rathausplatz, ergänzt werden die Angebote wieder durch Stände in der Philippine-Welser-Straße, am Moritzplatz und auf dem Martin-Luther-Platz.

Annett und Martin Pfündel sind bekannte Gesichter auf dem Christkindlesmarkt, sie sind seit acht Jahren dabei. Aktuell bauen sie noch ihren Stand mit Backzubehör auf. "Wir bieten Ausstechformen mit 600 verschiedenen Mustern an", sagt Martin Pfündel. Auch für weitere Anlässe wie Halloween oder Ostern. Besonders stolz ist das Ehepaar auf Muster, die sie auf diesem Christkindlesmarkt das erste Mal anbieten können. "Seepferdchen und Edelweiß", sagt Annett Pfündel mit einem Lachen. Die Pfündels wünschen sich für den diesjährigen Weihnachtsmarkt vor allem zwei Dinge: "Das Wetter sollte mitspielen und das friedliche Miteinander stimmen. Das ist das Wichtigste."

Neu dabei bei Familie Pfündel: Seepferdchen- und Edelweiß-Ausstechformen. Foto: Silvio Wyszengrad

Yoga-Weihnachtsmännchen und Glühwein: Das bietet der Christkindlesmarkt

Ein paar Buden weiter befinden sich die Brüder Daniel und Michael Korger bei den letzten Vorbereitungen. Sie bieten Formgläser in einer Vielzahl an Varianten feil. "Wir haben Gläser in Form von sauren Gurken, Flugzeugen oder Weißwürsten", sagt Daniel Korger. Die beiden sind zum zweiten Mal auf dem Christkindlesmarkt mit einem Stand vertreten. Weil es 2022 viele Anfragen gegeben habe, hätten sie ihr Sortiment erweitert. "Wir bieten Meereskugeln an. Von jeder der verkauften Kugeln fließt ein Euro in Projekte für den Klimaschutz", erklärt Korger. Ein besonderes Highlight seien ihre Yoga-Weihnachtsmännchen, die es für rund zwölf Euro an dem Stand zu kaufen gibt.

Mit dabei ist auch wieder Harry Ebert, er freut sich auf die Eröffnung am kommenden Montag. Der langjährige Beschicker hat früher die Steak- und Spießbraterei betrieben, bevor er im vergangenen Jahr den Glühweinausschank seines Vaters übernahm. Friedrich Müller-Ebert gehörte 56 Jahre lang zum Stamminventar auf dem Christkindlesmarkt, dann folgte der Sohn. "Ich wünsche mir, dass der Christkindlesmarkt genauso schön wird wie 2022", sagt Ebert. Dafür habe er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. "Wir bieten in diesem Jahr erstmals einen Cointreau-Orangenpunsch an." Das fruchtig-orangige Getränke gebe es zusätzlich zu den Glühwein-Klassikern, so Ebert.