Am Herkulesbrunnen in der Maxstraße herrscht ab April Alkoholverbot

Am Herkulesbrunnen kommen schon immer die Nachtschwärmer auf der Maximilianstraße zusammen. In den vergangenen Corona-Sommern war das noch stärker der Fall.

Plus Nachdem es 2021 in der Augsburger Maxstraße zu Gewalt gekommen war, gelten ab April Einschränkungen. Ordnungsreferent Pintsch will "Auswüchse verhindern".

Von Stefan Krog

Ab 1. April wird an Donnerstag-, Freitag- und Samstagabenden ab 20 Uhr rund um den Herkulesbrunnen ein Alkohol- und Glasflaschenverbot gelten. Die Regelung wird zunächst bis Juni befristet sein. "Wir wollen sehen: Ist das zu viel, ist das zu wenig", so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU). Die Verbote am Herkulesbrunnen, an dem sich Nachtschwärmer im Sommer ballen, sind Bestandteil des Stadtsommer-Konzepts, das im Stadtrat am Donnerstag fast einstimmig verabschiedet wurde. Die Regelungen sind damit lockerer als im vergangenen Jahr, als für weitere Teile der Innenstadt ein Glasflaschenverbot galt. Allerdings wurde hinterfragt, ob das Verbot rund um den Herkulesbrunnen nötig ist.

