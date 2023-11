Am Höhmannhaus in der Maximilianstraße gibt es immer mehr Schäden

Seit Jahren will die Stadt Augsburg das Höhmannhaus sanieren. Passiert ist nichts an der geerbten Immobilie. Jetzt drohen immer mehr Probleme.

Der Zustand des Höhmannhauses in der Augsburger Maximilianstraße 48 verschlechtert sich immer mehr. Das Gebäude, das die Stadt 2004 von der einstigen Besitzerin erbte, sollte schon vor Jahren saniert werden, weswegen einer Anwaltskanzlei vor vier Jahren der Mietvertrag gekündigt wurde. In den vergangenen Jahren standen die Räume leer, weil noch Planungen für die Sanierung liefen und dann das Geld fehlte. In absehbarer Zeit soll die Elektrik in den Räumen so hergerichtet werden, dass die Kunstsammlungen dort ihre Büroflächen um zwölf Arbeitsplätze erweitern können.

Augsburger Höhmannhaus: Dachgaube drohte abzurutschen

Die Sanierung des gesamten Gebäudes wird inzwischen auf ein Volumen von 1,5 Millionen Euro geschätzt, ist aber nicht finanziert. Das Hochbauamt verzeichnet immer größere Schäden. Das Abrutschen einer Dachgaube musste Anfang des Jahres durch Notmaßnahmen verhindert werden. Inzwischen zeigen sich im Dachstuhl statische Probleme, Putz- und Feuchtigkeitsschäden nehmen zu. Die Haupttreppe zeigt inzwischen Verformungen und soll in Kürze auf ihre Standsicherheit untersucht werden.

Die der Stadt gehörenden Gebäude in der Maximilianstraße machen inzwischen den optisch schlechtesten Eindruck. Das ehemalige Konservatorium, das zwischenzeitlich als Corona-Testzentrum diente, steht seit Jahren leer und muss hergerichtet werden. Beim Eserhaus in der Maximilianstraße 81, für dessen Sanierung die Stadt ebenfalls kein Geld hat, zeichnete sich hingegen zuletzt als Lösung ab, dass der Bezirk Schwaben dort in einem Erbpacht-Modell einziehen könnte. (skro)