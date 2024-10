Am Jahrestag der Hamas-Attacke gehen die Menschen auf die Straße

Am Jahrestag der Attacke der Hamas auf Israel hat die Stadt die Israel-Flagge am Rathausplatz gehisst. Damit soll die Solidarität unterstrichen werden, da die Stadt „unverbrüchlich an der Seite Israels stehe“, so OB Eva Weber (CSU). An zwei Orten in der Innenstadt geht es am Nachmittag um die unmittelbaren Folgen dieser massiven Terrorattacke. Die Deutsch-Israelische-Gesellschaft (DIG) veranstaltet in Kooperation mit der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg eine Mahnwache am Königsplatz. Nur einige hundert Meter weiter am Moritzplatz demonstriert die Initiative „Augsburg für Palästina“ - wie seit dem 7. Oktober 2023 an jedem zweiten Montag - für einen sofortigen Waffenstillstand.

Ein Jahr nach der Terrorattacke der Hamas sind eine Vielzahl der Geiseln nicht frei. Vertreterinnen und Vertreter der DIG haben Poster von ihnen am Königsplatz aufgehängt. Über einen QR-Code können die Interessierten mehr über die Personen erfahren. Über 100 Menschen sind gekommen, um sich der stillen Mahnwache anzuschließen. Eine ruhige Veranstaltung, die den Fokus auf die Gesichter der Geiseln lenkt, sei ihr Ziel gewesen, erklärt Georg Tiroch vom Jungen Forum der DIG. Thomas Geisberger von der DIG ergreift das Wort: Der 7. Oktober stelle eine Zäsur dar. „Er ist das größte antisemitische Massaker seit dem Ende der Shoa. Er ist in seinen Dimensionen nicht zu begreifen und zu fassen. Der 7. Oktober teilt die Zeit in ein Davor und ein Danach.“ Gleichzeitig ziehe er sich auch als Bruchlinie durch die Gesellschaft: Während für die einen an diesem Montag wieder der 7. Oktober sei, dauere er für andere schon ein Jahr an.

Imam wünscht sich Mitgefühl unabhängig von Religion und Politik

Mohammad Luqman Shahid, Imam der Ahmadiyya-Gemeinde in Oberhausen, hält sich am Rand der Demonstranten auf und hält ein Plakat vor sich. „Ich bin ein Muslim und ich stehe ein für eine Welt ohne Gewalt und Hass“, steht darauf. Er würde sich wünschen, dass Mitgefühl gezeigt werde, unabhängig von Religion und Politik. OB Eva Weber betont am Rande der Veranstaltung, dass die Probleme von Augsburg aus nicht gelöst werden könnten. Die Stadt trete dafür ein, den Antisemitismus vor Ort zu bekämpfen. Dafür gebe es zahlreiche Aktionen und Fördertöpfe, der Aktionsplan Antisemitismus werde bald fertiggestellt.

Icon Vergrößern Die Initiative „Augsburg für Palästina“ demonstriert seit dem 7. Oktober 2023 jeden zweiten Montag in der Innenstadt. Foto: Anna Kondratenko Icon Schließen Schließen Die Initiative „Augsburg für Palästina“ demonstriert seit dem 7. Oktober 2023 jeden zweiten Montag in der Innenstadt. Foto: Anna Kondratenko

Am Moritzplatz treffen sich währenddessen über 40 Anhänger der Initiative „Augsburg für Palästina“. Seit dem 7. Oktober gebe es im Gazastreifen über 40.000 Tote zu beklagen, darunter viele Kinder. „Es ist ein Genozid an unserem Volk“, sagt eine Mitorganisatorin. Dort werden auch Bilder gezeigt. Darauf sind Kinder im zerstörten Gaza zu sehen. Seit einem Jahr demonstrieren Vertreter der Initiative jeden zweiten Montag, um diesen Menschen eine Stimme zu geben. Dass ihre Veranstaltung nun auf den 7. Oktober gefallen sei, sei keine Absicht. Ihren Namen wollen die Organisatoren nicht nennen. Sie hätten zu viel Angst vor Repressalien, etwa am Arbeitsplatz, und rassistischen Übergriffen. Sie beklagen, dass ihr Protest nicht auf derselben Stufe stehe, wie die Mahnwache am Königsplatz. „Wir haben auch schon Politiker zu uns eingeladen. Noch nie war einer da“, sagen sie.