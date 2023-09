Augsburg

17:28 Uhr

Am Marktsonntag treffen Oberhausen-Fans aufeinander

Plus Der Marktsonntag mit Umzug im Augsburger Stadtteil Oberhausen ist besonders. Nicht nur wegen des Umzugs und den Ständen. Hier wird die Liebe zum Stadtteil deutlich.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Wenn in Oberhausen Marktsonntag gefeiert wird, ist das nicht nur für die Menschen aus dem Stadtteil ein gesellschaftlicher Höhepunkt. Am Sonntag kommen viele Besucherinnen und Besucher auch aus anderen Teilen Augsburgs hierher, um sich den bunten Umzug anzuschauen, an den Ständen in der Ulmer Straße entlangzuschlendern und sich auf dem Helmut-Haller-Platz zusammenzusetzen. Sie erzählen, was sie an dem Marktsonntag so schätzen.

"Sie tun etwas für den Stadtteil, damit wird er attraktiver und liebenswerter", sagt Zweite Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) bei der Eröffnung. Ihre Worte richten sich vor allem an die Arbeitsgemeinschaft Oberhausen (ARGE) mit ihrer Vorsitzenden Hannelore Köppl, aber auch an alle anderen Engagierten, die in diesem Jahr zusammen mit der Werbegemeinschaft Oberhausen zum 31. Mal das Marktfest mit Umzug und verkaufsoffenem Sonntag auf die Beine stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen