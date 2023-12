Am Montag gibt es Behinderungen in der Schießengrabenstraße

Gegen 17.30 Uhr findet eine Versammlung statt. Der Verkehr wird umgeleitet. Polizei empfiehlt ein weiträumiges Umfahren.

Die PolIzei warnt vor kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt am Montagabend. In der Schießgrabenstraße findet eine Versammlung statt, die Einfluss aufs Verkehrsgeschehen nimmt.

Von 17.30 bis 17.45 Uhr ist die Versammlung angemeldet. Die Polizei wird den Verkehr im dortigen Bereich umleiten. Die Schießgrabenstraße wird zwischen der Stettenstraße und der Hermannstraße im betreffenden Zeitraum nicht befahrbar sein. Trotz der Umleitung müssen Verkehrsteilnehmer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Polizei empfiehlt Autofahrern, den Bereich großräumig zu umfahren. (möh)