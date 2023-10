Am Montag kann es zu Verzögerungen bei der Briefzustellung kommen

Augsburger Mitarbeiter der Post demonstrieren in Berlin. Deshalb fehlt am Montag Personal. Das könnte Konsequenzen haben.

Teile der Belegschaft der Deutschen Post AG in Augsburg sind am Montag, 9. Oktober, bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung in Berlin dabei. Es sei deshalb nicht auszuschließen, dass es an diesem Tag in der Region Schwaben zu einzelnen Verzögerungen oder Ausfällen in der Zustellung von Brief- und Paketsendungen kommen kann, teilt der Augsburger Betriebsrat mit.

An die Versammlung in Berlin schließt sich eine von der Gewerkschaft Verdi initiierte Demonstration vor dem Brandenburger Tor an. Die Beschäftigten der Niederlassung Betrieb Augsburg wollen mit Kolleginnen und Kollegen für ein fortschrittliches und modernes neues Postgesetz einstehen, das unter anderem die rund 180.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze sowie die fairen und tarifierten Arbeitsbedingungen bei der Deutsche Post AG schützt, so der Betriebsrat weiter. (AZ)